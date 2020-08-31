Julius Baer ожидает более нестабильной торговой среды для казначейских облигаций США по мере обострения предвыборной борьбы, говорится в комментарии эксперта банка Маркуса Алленшпаха.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в прошлый четверг оправдал ожидания рынка, когда пообещал в будущем не реагировать на превышения инфляции, чтобы компенсировать прошлые инфляционные промахи. На рынке такой переход к таргетированию инфляции уже обсуждался некоторое время. После выступления Пауэлла казначейские ценные бумаги, защищенные от инфляции (TIPS), показали очень скромный рост.

"TIPS обеспечивают защиту от инфляции, поскольку поток платежей привязан к индексу потребительских цен, - отмечает Алленшпах. - Таким образом, они теоретически должны получить поддержку благодаря планам ФРС США позволять инфляции превышать целевой показатель в 2%. Проблема в том, что американский регулятор уже давно не может добиться выполнения своего старого целевого показателя инфляции и не представил новых стратегий, которые были бы более эффективными для стимулирования роста цен. В центре внимания рынка будет оставаться ситуация с бюджетом США. Конгресс США не только не смог предоставить дополнительный пакет финансовой поддержки для продления срочного финансового стимулирования, связанного с пандемией, но и не добился какого-либо прогресса по вопросу нового бюджета. Финансовый год начинается 1 октября, так что время уходит. По мере обострения предвыборной борьбы мы ожидаем более нестабильной торговой среды для казначейских облигаций США, при этом доходность по ним будет снижаться".