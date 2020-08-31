Рубль будет торговаться с оглядкой на внешнеполитические риски - "Открытие Брокер"

Рубль продолжит торговаться с оглядкой на внешнеполитические риски, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

"Риском для рубля продолжает оставаться внешнеполитическая неопределённость, связанная с событиями в Белоруссии и потенциальной реакцией "демократий" на проблемы со здоровьем известного оппозиционера. С другой стороны, макроэкономическая стабильность рубля не должна вызывать сомнений. Средняя цена Urals в августе составила $44,51, что выше бюджетного параметра, который на текущий год составляет $42,4, - отмечает ведущий аналитик компании по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. - Вероятно, что рынок закладывает возможность того, что Минфин полностью откажется от продажи валюты в рамках бюджетного правила и вернётся к её покупке. В Минэкономразвития улучшили макроэкономический прогноз на ближайшие годы. В проекте прогноза сообщается о том, что в текущем году экономика сократится на 3,9% в сравнении с падением на 4,8% в июньской оценке. Рост в 2021 году составит 3,3% против прежних 3,2%".