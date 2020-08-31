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31 августа 2020 года 16:09
BCS GM повысил оценку ADS Qiwi на 6%, подтвердив рейтинг "покупать"
BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI) на 6% - до 1900 рублей ($25) за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Динамика показателей Qiwi в период эпидемиологических ограничений во втором квартале 2020 года оказалась гораздо сильнее, чем мы ожидали (выручка плюс 23%, скорректированная чистая прибыль плюс 40%) благодаря быстрому восстановлению выручки в сегменте самозанятых и онлайн-ставок на спорт, при этом позиции компании на рынке факторинга также стремительно улучшались, что также внесло вклад в выручку. На этом фоне мы повышаем наши прогнозы, в особенности ожидания на 2020 год, для которого раньше у нас был гораздо более пессимистичный сценарий. Теперь же мы ожидаем в 2020 году рост выручки Qiwi на 13%, скорректированной чистой прибыли - на 50%", - говорится в обзоре. В то же время в нем отмечается, что регуляторные риски для Qiwi сохраняются, особенно в свете предложения Федерации бокса централизовать обработку онлайн-ставок на спорт, тогда как в настоящее время процессинг осуществляют два провайдера, один из них Qiwi. "По информации Qiwi, обсуждение должно начаться осенью, а первая реакция регулятора и ряда участников рынка на предложение была негативной. Компания также полагает, что даже в пессимистичном сценарии ей удастся сохранить значительное присутствие на рынке. Пока мы считаем вероятность реализации такого сценария низкой, но отмечаем высокую степень неопределенности и значимость этого сегмента (по нашим оценкам, около половины чистой выручки Qiwi от платежей связано со ставками)", - пишет Суханова. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS Qiwi, основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет $25,65 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $18,05 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: QIWI
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