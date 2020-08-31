"ВТБ Капитал" снизил рейтинг GDR Globaltrans до "продавать" с "держать"

"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию (рейтинг) для глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans с "держать" до "продавать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменений и составляет $4,5 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Globaltrans, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $8,12 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $6,23 за штуку.