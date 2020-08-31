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31 августа 2020 года 15:33
BCS GM добавил в список фаворитов ФосАгро и Интер РАО, убрав из него Яндекс, Детский мир и РусГидро
BCS Global Markets (BCS GM) добавил в список фаворитов "ФосАгро" (MOEX: PHOR) и "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO), убрав из него "Яндекс" (MOEX: YNDX), "Детский мир" (MOEX: DSKY) и "РусГидро" (MOEX: HYDR), сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитиков Юлии Голдиной и Василия Мордовцева. Список аутсайдеров остался без изменений. Эксперты BCS GM добавили к фаворитам "ФосАгро" на фоне позитивной ситуации на рынке удобрений и ослабления рубля. Бумаги "Интер РАО" были включены в список лучших, так как, по мнению аналитиков, объявление долгосрочной стратегии компании, скорее всего, поддержит их котировки. "Мы удалили "РусГидро" - катализаторы сработали, других драйверов пока нет. "Детский мир" исключен из-за возможного навеса (lock-up истекает в середине сентября), однако фундаментальная привлекательность сохраняется. "Яндекс" выбывает из списка лучших в связи с тем, что за 3 месяца его акции подорожали на 70%, и мы не видим других катализаторов, а эффект от включения в MSCI сходит на нет", - говорится в обзоре. Таким образом, в настоящее время в число компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок лучше рынка, на данный момент входят Сбербанк (MOEX: SBER), "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК), "М.Видео" (MOEX: MVID), "ФосАгро" и "Интер РАО". В число компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок хуже рынка, в настоящее время входят "Транснефть" (MOEX: TRNF) ("префы"), "Газпром" (MOEX: GAZP), ВТБ (MOEX: VTBR), VEON и "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК). "Мы позитивно смотрим на рынок как в кратко-, так и в долгосрочной перспективе, однако считаем страновые риски для России потенциальным препятствием для раскрытия стоимости и источником волатильности. В результате мы придерживаемся нейтрально-позитивного взгляда", - пишут эксперты. Краткосрочная стратегия от BCS Global Markets включает отобранные аналитиками акции с локальным и зарубежным листингом, одинаково взвешенные в портфеле. Стратегия включает акции, анализируемые аналитической командой инвестбанка, однако не учитывает фундаментальные рекомендации и прогнозную цену.
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Компании упоминаемые в новости: Интер РАО, Детский мир, РусГидро, ФосАгро, Яндекс
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