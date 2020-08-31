Диапазон закрытия для индекса Мосбиржи в понедельник - 2955-3015 пунктов - "Фридом Финанс"

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин считает, что с учетом очередного быстрого восстановления и проявленной в очередной раз эластичности спроса на мировых товарных и фондовых рынках в понедельник и по итогам недели вновь преобладают шансы повышения ведущих российских индексов акций. Целевой диапазон закрытия первого дня недели для индекса Мосбиржи составляет, по его мнению, 2955-3015 пунктов.