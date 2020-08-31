"ФИНАМ" рекомендует покупать акции "Русагро" и повышает целевую цену, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. Прибыль с вложений может составить 24% в перспективе года и 30% с учетом дивидендов.

"Полугодовой отчет мы считаем сильным, особенно в сложившихся условиях, - отмечает Малых. - Благоприятная ценовая динамика на зерновые и сахар, загрузка новых мясных мощностей, а также наращивание экспорта благоприятно скажутся на прибыли в этом году. На фоне улучшения показателей прибыли и денежного потока мы видим возможность существенного увеличения дивидендов по итогам года".

Прибыль акционеров выросла в 1П 2020 в 3,2 раза, до 8 млрд руб., EBITDA - в 2,7 раза, до 13,4 млрд руб. Ключевыми драйверами роста прибыли стали масложировой, сахарный и мясной сегменты. Маржинальность EBITDA улучшилась практически во всех значимых сегментах, кроме с/х. Чистый долг сократился с начала года на 16%, до 51,6 млрд руб., или 1,99х EBITDA. Консенсус Reuters указывает на прибыль 2020П в размере 12,4 млрд руб. (+26% г/г) и EBITDA 22,5 млрд руб. (+23% г/г).

Менеджмент анонсировал выплату промежуточных дивидендов 0,19 долл. на GDR, что при текущем курсе ~73 руб./долл. предполагает платеж 13,9 руб. с ожидаемой доходностью около 2%. Дата закрытия реестра - 18 сентября. Кризис и обесценение рубля создают возможность увеличить долю рынка и нарастить экспорт, говорится в комментарии "ФИНАМа".

"Русагро" - один из крупнейших производителей в России сахара, свинины, зерновых и масложировой продукции.