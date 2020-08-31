Курс рубля на предстоящей неделе останется в диапазоне 73-74 руб./$1 - BCS GM

Курс рубля на предстоящей неделе останется стабильным – в диапазоне 73-74 руб./$1, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

Специалисты компании отмечают, что в первые дни прошедшей недели обменный курс российской валюты тестировал уровни в 76 руб./$1. "Слабость рубля стала главной темой на рынке, хотя нельзя сказать, что это стало неожиданностью: рубль демонстрировал слабость уже несколько недель, начиная с конца июня, игнорируя продолжающийся рост нефтяных котировок и ралли на многих рынках мира. Последние события из области геополитики лишь добавили слабости российской валюте", - пишут они.

По мнению аналитиков BCS GM, главными факторами ослабления рубля в последние два месяца стали:

- реакция рынка на решения ЦБ о снижении ставки;

- сезонный рост спроса на валюту в РФ, совпавший по времени со снижением объема продаж валюты со стороны Минфина;

- фактор августа, усиленный новостями из области геополитики.

"Для нас снижение обменного курса неожиданностью не стало. При этом мы продолжаем считать, что слабость рубля продлится недолго. Этому будут способствовать возможная стабилизация геополитического фона вокруг РФ, а также завершение пика выхода нерезидентов из ОФЗ. Наш анализ исторической динамики обменного курса показал, что резкие изменения в стоимости рубля, вызванные негативными геополитическими новостями, обычно приводят к ослаблению курса на 5% в течении 5 торговых сессий и преимущественно происходят за счет сокращения позиций нерезидентов в ОФЗ. Затем, по мере адаптации рынка к новым рискам, курс рубля в течение 1-3 недель начинает постепенно возвращаться к своим фундаментальным значениям – в условии сохранения цен на нефть на комфортных для РФ уровнях это означает укрепление курса", - указывают эксперты.

"Несмотря на завершение налогового периода и сохранение геополитических рисков, мы считаем, что после завершения активного выхода нерезидентов из ОФЗ курс рубля на предстоящей неделе останется стабильным – в коридоре 73-74 руб./$1. Через месяц, в конце сентября, мы прогнозируем курс около отметки 71 руб./$1 и сохраняем неизменным свой прогноз на конец года - 69,6 руб./$1", - пишут аналитики BCS GM.