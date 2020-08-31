.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Курс рубля на предстоящей неделе останется в диапазоне 73-74 руб./$1 - BCS GM
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
31 августа 2020 года 13:02
Курс рубля на предстоящей неделе останется в диапазоне 73-74 руб./$1 - BCS GM
Курс рубля на предстоящей неделе останется стабильным – в диапазоне 73-74 руб./$1, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). Специалисты компании отмечают, что в первые дни прошедшей недели обменный курс российской валюты тестировал уровни в 76 руб./$1. "Слабость рубля стала главной темой на рынке, хотя нельзя сказать, что это стало неожиданностью: рубль демонстрировал слабость уже несколько недель, начиная с конца июня, игнорируя продолжающийся рост нефтяных котировок и ралли на многих рынках мира. Последние события из области геополитики лишь добавили слабости российской валюте", - пишут они. По мнению аналитиков BCS GM, главными факторами ослабления рубля в последние два месяца стали: - реакция рынка на решения ЦБ о снижении ставки; - сезонный рост спроса на валюту в РФ, совпавший по времени со снижением объема продаж валюты со стороны Минфина; - фактор августа, усиленный новостями из области геополитики. "Для нас снижение обменного курса неожиданностью не стало. При этом мы продолжаем считать, что слабость рубля продлится недолго. Этому будут способствовать возможная стабилизация геополитического фона вокруг РФ, а также завершение пика выхода нерезидентов из ОФЗ. Наш анализ исторической динамики обменного курса показал, что резкие изменения в стоимости рубля, вызванные негативными геополитическими новостями, обычно приводят к ослаблению курса на 5% в течении 5 торговых сессий и преимущественно происходят за счет сокращения позиций нерезидентов в ОФЗ. Затем, по мере адаптации рынка к новым рискам, курс рубля в течение 1-3 недель начинает постепенно возвращаться к своим фундаментальным значениям – в условии сохранения цен на нефть на комфортных для РФ уровнях это означает укрепление курса", - указывают эксперты. "Несмотря на завершение налогового периода и сохранение геополитических рисков, мы считаем, что после завершения активного выхода нерезидентов из ОФЗ курс рубля на предстоящей неделе останется стабильным – в коридоре 73-74 руб./$1. Через месяц, в конце сентября, мы прогнозируем курс около отметки 71 руб./$1 и сохраняем неизменным свой прогноз на конец года - 69,6 руб./$1", - пишут аналитики BCS GM.
.
31 августа 2020 года 19:14
Цены на нефть могут вырасти до $50 за баррель, говорится в комментарии аналитиков КИТ Финанс Брокер. Цены на нефть марки Brent на прошлой неделе выросли на 3,6% - до $45,9 за баррель, WTI прибавили 1,6% - до $42,9 за баррель. Основная причина роста нефтяных котировок и выхода из зоны... читать дальше
.31 августа 2020 года 18:20
Приток средств инвесторов в облигации развивающихся стран продолжается на фоне низких ставок на развитых рынках, это позволит бумагам демонстрировать рост котировок по мере восстановления мировой экономики, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина.... читать дальше
.31 августа 2020 года 18:01
"ФИНАМ" повышает рекомендацию для акций "Интер РАО" до "покупать" и отмечает, что прибыль с вложений может составить 15% и 19% с учетом дивидендов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. ""Интер РАО" - крупнейший по выручке в России энергетический холдинг с активами в... читать дальше
.31 августа 2020 года 17:10
Julius Baer ожидает более нестабильной торговой среды для казначейских облигаций США по мере обострения предвыборной борьбы, говорится в комментарии эксперта банка Маркуса Алленшпаха. Председатель ФРС Джером Пауэлл в прошлый четверг оправдал ожидания рынка, когда пообещал в будущем не... читать дальше
.31 августа 2020 года 16:25
Технически S&P500 продолжает демонстрировать силу, в очередной раз обновив исторический максимум и преодолев психологический уровень в 3500 пунктов, но при этом признаки слабости сохраняются, отмечает в своем комментарии старший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Степанян. "Хотя MACD по-прежнему на... читать дальше
.31 августа 2020 года 14:45
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции "Русагро" и повышает целевую цену, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. Прибыль с вложений может составить 24% в перспективе года и 30% с учетом дивидендов. "Полугодовой отчет мы считаем сильным, особенно в сложившихся условиях, -... читать дальше
.31 августа 2020 года 14:22
Спрос на нефть марки WTI не повысился, так как прекращение добычи на скважинах Мексиканского залива компенсировалось снижением спроса на переработку и остановкой экспорта, говорится в комментарии Saxo Bank. Это поддерживает мнение экспертов банка о том, что, по крайней мере, в ближайшее время... читать дальше
.31 августа 2020 года 13:40
Целевая ставка по федеральным фондам США останется неизменной как минимум в ближайшие три года - Julius Baer
Председатель ФРС США Джером Пауэлл объявил о гибкой форме таргетирования инфляции в качестве ключевого результата пересмотра денежно-кредитной политики, отмечается в комментарии главного экономиста Julius Baer Дэвида Коля. В заявлении о долгосрочных целях и стратегии денежно-кредитной политики... читать дальше
.31 августа 2020 года 12:52
Аналитики Julius Baer придерживаются конструктивного взгляда на рынки сырой нефти и природного газа, поскольку спрос превышает предложение в связи с восстановлением экономики и сохраняющимися ограничениями производства, отмечается в комментарии эксперта банка Норберта Рюкера. "Сезон штормов в... читать дальше
.31 августа 2020 года 12:17
Наибольшим краткосрочным риском для золота остается появление и широкое освоение вакцины от COVID-19 - Saxo Bank
Наибольшим краткосрочным риском для золота остается появление и широкое освоение работоспособной вакцины от COVID-19, а также резкая коррекция в акциях, которая заставила бы инвесторов спешно продавать золото ради приобретения наличности, говорится в комментарии главы отдела стратегий на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.