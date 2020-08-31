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31 августа 2020 года 12:52
Julius Baer придерживается конструктивного взгляда на рынки сырой нефти и природного газа
Аналитики Julius Baer придерживаются конструктивного взгляда на рынки сырой нефти и природного газа, поскольку спрос превышает предложение в связи с восстановлением экономики и сохраняющимися ограничениями производства, отмечается в комментарии эксперта банка Норберта Рюкера. "Сезон штормов в Мексиканском заливе сейчас в полном разгаре, и самый большой из них на сегодняшний день привел к значительному ущербу и некоторой нестабильности на рынках нефти и природного газа. Похоже, что в целом добывающие предприятия вернутся к нормальному режиму работы уже в ближайшие дни. Сбои несколько ускоряют продолжающуюся нормализацию рынка нефти. Мы придерживаемся конструктивного взгляда как на рынок сырой нефти, так и на рынок природного газа, поскольку спрос превышает предложение, а объем запасов сокращается", - отмечает Рюкер. Ранние прогнозы активного сезона штормов, похоже, сбываются. Во воскресенье самый сильный шторм в этом году обрушился на побережье Мексиканского залива США, вызвав широкомасштабные разрушения. Энергетические рынки, как правило, чувствительны к такого рода событиям, учитывая важность региона с точки зрения добычи, переработки и торговли сырой нефтью и природным газом, подчеркивает Рюкер. По имеющимся данным, около 80% морской добычи и 30% региональных нефтеперерабатывающих мощностей были закрыты из соображений безопасности. По мнению эксперта банка, пока нет никаких признаков, что сбои окажутся длительными, и на большинстве предприятий нормальная деятельность должна возобновиться уже в ближайшие дни. Влияние на энергетические рынки в некоторой степени зависит от чистого эффекта сокращения спроса и предложения, с учетом как эвакуации нефтяных платформ, так и снижения экономической активности в регионе, в частности, сокращения дорожного движения из-за ущерба от урагана. На сегодняшний день, похоже, эффект сокращения добычи преобладает. Сбои носят временный характер, но они несколько ускорили тенденцию нормализации рынка, особенно на рынке нефти, за счет сокращения избыточного предложения. "Что касается природного газа, работа ключевой экспортной инфраструктуры замедлилась. В условиях кризиса экспортная активность в любом случае находится на низком уровне, и поэтому воздействие незначительно. Мы придерживаемся конструктивного взгляда на нефть и природный газ, поскольку спрос превышает предложение в связи с восстановлением экономики и сохраняющимися ограничениями производства. Риски дальнейших разрушений в результате штормов и вызванной этим нестабильности на рынках остаются высокими до октября. Более теплая, чем обычно, морская вода является ключевым движущим фактором". - резюмирует Рюкер.
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