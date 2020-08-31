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31 августа 2020 года 14:22
Нефть вряд ли продолжит рост в ближайшее время - Saxo Bank
Спрос на нефть марки WTI не повысился, так как прекращение добычи на скважинах Мексиканского залива компенсировалось снижением спроса на переработку и остановкой экспорта, говорится в комментарии Saxo Bank. Это поддерживает мнение экспертов банка о том, что, по крайней мере, в ближайшее время нефти будет трудно продолжать рост. "Нефть и особенно топливные нефтепродукты подорожали в ожидании удара урагана "Лаура" по берегам Техаса и Луизианы, произошедшего в четверг, - отмечает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. - Однако, когда ураган немного промахнулся мимо ключевых объектов энергетической инфраструктуры региона, цены быстро скорректировались. Но сейчас по проторенной атлантической дорожке движутся еще два шторма, и столь необходимая коррекция цен на нефть пока маловероятна". "Нефть остается в ценовом канале, хотя на фоне опасений из-за урагана подвергла проверке его верхнюю границу, - полагает Хансен. - И сырая нефть, и бензин достигли пятимесячных максимумов: внимание пока что переместилось от снижения спроса из-за пандемии и от сокращений добычи ОПЕК+ к побережью Мексиканского залива. В конце недели рынок вздохнул с облегчением - ураган миновал ключевые энергетические активы, прежде всего крупнейшее в мире скопление НПЗ. Тем не менее, в ближайшие несколько недель будет нарушен импорт и экспорт нефти, нефтепродуктов и газа, а также добыча и переработка. Это отразится в еженедельном отчете о состоянии рынка нефти, который публикует по средам Управление энергетической информации США". Спрос на нефть марки WTI не повысился, так как прекращение добычи на скважинах Мексиканского залива компенсировалось снижением спроса на переработку и остановкой экспорта. Это поддерживает мнение эксперта о том, что, по крайней мере, в ближайшее время нефти будет трудно продолжать рост. Хотя спрос на топливо в США восстанавливается, в Азии и Европе снова набирает силу пандемия. И хотя возврат к полному карантину маловероятен, ощущается снижение топливного спроса. Тем временем группа ОПЕК+ пока не может добиться от стран, не соблюдающих договоренность по добыче нефти, сокращения более чем на 2 млн баррелей в сутки. "Пробой ниже 43 долл. США за баррель повысит риск ликвидации лонгов и ухода цены к 41 долл., а может быть, даже до 38,5 долл. - минимума 30 июля. Как уже сказано, риски снижения ограничивает угроза, исходящая от двух штормов, набирающих силу в Атлантике. Марка Brent, в свою очередь, пока не вырвалась из сужающегося диапазона, ограниченного снизу 50-дневной скользящей средней (43,75 долл. США за баррель), а сверху 200-дневной (45,80 долл.)", - прогнозирует эксперт Saxo Bank.
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31 августа 2020 года 19:14
Цены на нефть могут вырасти до $50 за баррель, говорится в комментарии аналитиков КИТ Финанс Брокер. Цены на нефть марки Brent на прошлой неделе выросли на 3,6% - до $45,9 за баррель, WTI прибавили 1,6% - до $42,9 за баррель. Основная причина роста нефтяных котировок и выхода из зоны... читать дальше
.31 августа 2020 года 18:20
Приток средств инвесторов в облигации развивающихся стран продолжается на фоне низких ставок на развитых рынках, это позволит бумагам демонстрировать рост котировок по мере восстановления мировой экономики, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина.... читать дальше
.31 августа 2020 года 18:01
"ФИНАМ" повышает рекомендацию для акций "Интер РАО" до "покупать" и отмечает, что прибыль с вложений может составить 15% и 19% с учетом дивидендов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. ""Интер РАО" - крупнейший по выручке в России энергетический холдинг с активами в... читать дальше
.31 августа 2020 года 17:10
Julius Baer ожидает более нестабильной торговой среды для казначейских облигаций США по мере обострения предвыборной борьбы, говорится в комментарии эксперта банка Маркуса Алленшпаха. Председатель ФРС Джером Пауэлл в прошлый четверг оправдал ожидания рынка, когда пообещал в будущем не... читать дальше
.31 августа 2020 года 16:25
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.31 августа 2020 года 14:45
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции "Русагро" и повышает целевую цену, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. Прибыль с вложений может составить 24% в перспективе года и 30% с учетом дивидендов. "Полугодовой отчет мы считаем сильным, особенно в сложившихся условиях, -... читать дальше
.31 августа 2020 года 13:40
Целевая ставка по федеральным фондам США останется неизменной как минимум в ближайшие три года - Julius Baer
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.31 августа 2020 года 12:52
Аналитики Julius Baer придерживаются конструктивного взгляда на рынки сырой нефти и природного газа, поскольку спрос превышает предложение в связи с восстановлением экономики и сохраняющимися ограничениями производства, отмечается в комментарии эксперта банка Норберта Рюкера. "Сезон штормов в... читать дальше
.31 августа 2020 года 12:17
Наибольшим краткосрочным риском для золота остается появление и широкое освоение вакцины от COVID-19 - Saxo Bank
Наибольшим краткосрочным риском для золота остается появление и широкое освоение работоспособной вакцины от COVID-19, а также резкая коррекция в акциях, которая заставила бы инвесторов спешно продавать золото ради приобретения наличности, говорится в комментарии главы отдела стратегий на... читать дальше
.31 августа 2020 года 11:45
Поддерживаемая ростом инфляционных ожиданий растущая доходность UST снижает потенциал сужения спредов для евробондов ЕМ, говорится в комментарии руководителя аналитического отдела "ФИНАМа" Алексея Ковалева. "Участники рынка на прошлой неделе увидели сигнал, что ФРС готова видеть в ближайшие... читать дальше
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