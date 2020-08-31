Нефть вряд ли продолжит рост в ближайшее время - Saxo Bank

Спрос на нефть марки WTI не повысился, так как прекращение добычи на скважинах Мексиканского залива компенсировалось снижением спроса на переработку и остановкой экспорта, говорится в комментарии Saxo Bank. Это поддерживает мнение экспертов банка о том, что, по крайней мере, в ближайшее время нефти будет трудно продолжать рост.

"Нефть и особенно топливные нефтепродукты подорожали в ожидании удара урагана "Лаура" по берегам Техаса и Луизианы, произошедшего в четверг, - отмечает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. - Однако, когда ураган немного промахнулся мимо ключевых объектов энергетической инфраструктуры региона, цены быстро скорректировались. Но сейчас по проторенной атлантической дорожке движутся еще два шторма, и столь необходимая коррекция цен на нефть пока маловероятна".

"Нефть остается в ценовом канале, хотя на фоне опасений из-за урагана подвергла проверке его верхнюю границу, - полагает Хансен. - И сырая нефть, и бензин достигли пятимесячных максимумов: внимание пока что переместилось от снижения спроса из-за пандемии и от сокращений добычи ОПЕК+ к побережью Мексиканского залива. В конце недели рынок вздохнул с облегчением - ураган миновал ключевые энергетические активы, прежде всего крупнейшее в мире скопление НПЗ. Тем не менее, в ближайшие несколько недель будет нарушен импорт и экспорт нефти, нефтепродуктов и газа, а также добыча и переработка. Это отразится в еженедельном отчете о состоянии рынка нефти, который публикует по средам Управление энергетической информации США".

Спрос на нефть марки WTI не повысился, так как прекращение добычи на скважинах Мексиканского залива компенсировалось снижением спроса на переработку и остановкой экспорта. Это поддерживает мнение эксперта о том, что, по крайней мере, в ближайшее время нефти будет трудно продолжать рост. Хотя спрос на топливо в США восстанавливается, в Азии и Европе снова набирает силу пандемия. И хотя возврат к полному карантину маловероятен, ощущается снижение топливного спроса. Тем временем группа ОПЕК+ пока не может добиться от стран, не соблюдающих договоренность по добыче нефти, сокращения более чем на 2 млн баррелей в сутки.

"Пробой ниже 43 долл. США за баррель повысит риск ликвидации лонгов и ухода цены к 41 долл., а может быть, даже до 38,5 долл. - минимума 30 июля. Как уже сказано, риски снижения ограничивает угроза, исходящая от двух штормов, набирающих силу в Атлантике. Марка Brent, в свою очередь, пока не вырвалась из сужающегося диапазона, ограниченного снизу 50-дневной скользящей средней (43,75 долл. США за баррель), а сверху 200-дневной (45,80 долл.)", - прогнозирует эксперт Saxo Bank.