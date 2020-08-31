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31 августа 2020 года 12:32
Рубль находится в зоне риска - МКБ
По мнению специалистов Московского кредитного банка, не стоит забывать про огромный риск для российских активов, включая рубль, в связи с событиями в Белоруссии, говорится в комментарии банка. Летнее затишье продолжается, отмечает руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба. Объемы торгов очень низкие. NASDAQ 100 и S&P 500 установили новые исторические максимумы шестой день подряд. Все 11 секторов в США закрылись в плюсе (лидировали энергетика (+1,9%) и материалы (+1,1%)). Сектор IT повысился на 1%, но внес наибольший вклад в движение рынка наверх в силу непропорционально большой доли в индексах. Полупроводники подскочили еще на 2%. "Очевидных катализаторов для роста, как и во все последние дни и даже недели, не было. Экономическая статистика была лишь немного лучше ожиданий, но это дало повод спекулянтам "поднять" котировки компаний, которые должны выиграть от снятия ограничительных мер в связи с COVID-19 (например, авиакомпании, отели, круизные корпорации)", - пишет Журба. Самым заметным событием за неделю, указывает специалист, стало выступление главы ФРС на ежегодном симпозиуме представителей крупнейших ЦБ мира в Jackson Hole (в этом году - виртуально): Пауэлл объявил о новом векторе в денежно-кредитной политике американского Центробанка - позволить инфляции (в виде индекса затрат на личное потребление - PCE Index) превышать уровень 2% в будущем, чтобы компенсировать низкий уровень роста цен в последние годы. Данная новость в моменте негативна для американского доллара, но позитивна для "физических" активов, котирующихся в долларах. Монетарная политика других крупных стран также выглядит крайне мягкой, экономика США только выиграет от ослабления национальной валюты, а Европе и Японии укрепление своих валют абсолютно не выгодно - естественно, они будут предпринимать шаги против этого. Поэтому не стоит переоценивать потенциал снижения доллара к евро и иене, считает Журба. Защитные активы (золото и иена) повысились, индекс волатильности VIX и индекс американского доллара DXY понизились. "Нефть без особых катализаторов продолжает медленно "дрейфовать" наверх "за компанию" с другими рынками рискованных активов, что помогает РТС не опускаться ниже 50-дневной средней и сохранять потенциал разворота наверх, - отмечает эксперт mkb private bank. - Курс доллара к рублю не задержался на 76 за доллар и за два дня вернулся к нижней линии растущего коридора около 74 рублей за доллар. Вероятно, часть инвесторов, перешедших ранее в доллар, поспешила зафиксировать прибыль. К тому же росли котировки нефти и ОФЗ, а индекс доллара падал по отношению к большинству мировых валют из-за дальнейшего смягчения долгосрочной политики ФРС. В то же время не стоит забывать про огромный риск для российских активов (включая рубль) в связи с событиями в Белоруссии".
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31 августа 2020 года 19:14
Цены на нефть могут вырасти до $50 за баррель, говорится в комментарии аналитиков КИТ Финанс Брокер. Цены на нефть марки Brent на прошлой неделе выросли на 3,6% - до $45,9 за баррель, WTI прибавили 1,6% - до $42,9 за баррель. Основная причина роста нефтяных котировок и выхода из зоны... читать дальше
.31 августа 2020 года 18:20
Приток средств инвесторов в облигации развивающихся стран продолжается на фоне низких ставок на развитых рынках, это позволит бумагам демонстрировать рост котировок по мере восстановления мировой экономики, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина.... читать дальше
.31 августа 2020 года 18:01
"ФИНАМ" повышает рекомендацию для акций "Интер РАО" до "покупать" и отмечает, что прибыль с вложений может составить 15% и 19% с учетом дивидендов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. ""Интер РАО" - крупнейший по выручке в России энергетический холдинг с активами в... читать дальше
.31 августа 2020 года 17:10
Julius Baer ожидает более нестабильной торговой среды для казначейских облигаций США по мере обострения предвыборной борьбы, говорится в комментарии эксперта банка Маркуса Алленшпаха. Председатель ФРС Джером Пауэлл в прошлый четверг оправдал ожидания рынка, когда пообещал в будущем не... читать дальше
.31 августа 2020 года 16:25
Технически S&P500 продолжает демонстрировать силу, в очередной раз обновив исторический максимум и преодолев психологический уровень в 3500 пунктов, но при этом признаки слабости сохраняются, отмечает в своем комментарии старший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Степанян. "Хотя MACD по-прежнему на... читать дальше
.31 августа 2020 года 14:45
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции "Русагро" и повышает целевую цену, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. Прибыль с вложений может составить 24% в перспективе года и 30% с учетом дивидендов. "Полугодовой отчет мы считаем сильным, особенно в сложившихся условиях, -... читать дальше
.31 августа 2020 года 14:22
Спрос на нефть марки WTI не повысился, так как прекращение добычи на скважинах Мексиканского залива компенсировалось снижением спроса на переработку и остановкой экспорта, говорится в комментарии Saxo Bank. Это поддерживает мнение экспертов банка о том, что, по крайней мере, в ближайшее время... читать дальше
.31 августа 2020 года 13:40
Целевая ставка по федеральным фондам США останется неизменной как минимум в ближайшие три года - Julius Baer
Председатель ФРС США Джером Пауэлл объявил о гибкой форме таргетирования инфляции в качестве ключевого результата пересмотра денежно-кредитной политики, отмечается в комментарии главного экономиста Julius Baer Дэвида Коля. В заявлении о долгосрочных целях и стратегии денежно-кредитной политики... читать дальше
.31 августа 2020 года 12:52
Аналитики Julius Baer придерживаются конструктивного взгляда на рынки сырой нефти и природного газа, поскольку спрос превышает предложение в связи с восстановлением экономики и сохраняющимися ограничениями производства, отмечается в комментарии эксперта банка Норберта Рюкера. "Сезон штормов в... читать дальше
.31 августа 2020 года 12:17
Наибольшим краткосрочным риском для золота остается появление и широкое освоение вакцины от COVID-19 - Saxo Bank
Наибольшим краткосрочным риском для золота остается появление и широкое освоение работоспособной вакцины от COVID-19, а также резкая коррекция в акциях, которая заставила бы инвесторов спешно продавать золото ради приобретения наличности, говорится в комментарии главы отдела стратегий на... читать дальше
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