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28 августа 2020 года 18:56
Базовый сценарий для Brent на ближайшие сессии - $44,5-46,5 за баррель - "Фридом Финанс"
Нефть марки Brent продолжает в пятницу консолидироваться возле отметки $45,5 за баррель, констатирует аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. Ураган "Лаура" ослаб, и НПЗ на юге США возобновили переработку сырья. "До конца торговой сессии на котировки может повлиять статистика Baker Hughs по числу активных буровых вышек. На прошлой неделе впервые за несколько месяцев было зафиксировано увеличение их числа. Если тренд укрепится, это укажет на увеличение спроса со стороны нефтепереработчиков в США, что отчасти может поддержать котировки нефти. В базовом сценарии на ближайшие сессии мы видим нефть по $44,5-46,5", - пишет специалист компании в своем комментарии.
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28 августа 2020 года 18:12
Риски возврата нефти марки Brent к фундаментальному диапазону $38-42/барр. высокие, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Нефть марки Brent в течение недели пыталась закрепиться выше привычного диапазона $44-46/барр., констатируют специалисты банка Поддержкой стал климатический фактор: из-за... читать дальше
.28 августа 2020 года 14:14
Рубль может подешеветь до 75 руб./$1 к вечеру пятницы, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Не исключено, что к вечеру пятницы рубль подешевеет до 75 руб./$1 – часть инвесторов может закрыть позиции, опасаясь усиления геополитической... читать дальше
.28 августа 2020 года 10:15
Диапазон торгов нефти марки Brent на пятницу, по мнению аналитиков Промсвязьбанка, составляет $44-46/барр., сообщается в обзоре банка. "Несмотря на обрушение урагана "Лаура" на Мексиканский залив в четверг, цены на нефть не отскочили, а напротив, вернулись в привычный диапазон $44-46/барр. Это... читать дальше
.28 августа 2020 года 09:32
Американский фондовый рынок завершил волатильную сессию в четверг преимущественно в плюсе. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленные изменения. Цены на нефть эталонных марок демонстрируют разнонаправленные изменения в пятницу читать дальше
.27 августа 2020 года 16:52
Промсвязьбанк не ожидает глобального восстановления цен на газ до докризисных уровней в ближайшие год-два
Аналитики Промсвязьбанка не ожидают глобального восстановления цен на газ до докризисных уровней в ближайшие год-два из-за разбалансированности рынка, сообщается в обзоре банка. "После многолетних минимумов, которые наблюдались еще в июне, цены на газ на всех направлениях начали расти. Это... читать дальше
.27 августа 2020 года 15:44
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по рынку золота, говорится в комментарии компании. Рынок золота будет очень внимательно следить за ходом экономического саммита в Джексон-Хоул, который начинается в четверг. Центральные банки могут проявить большую терпимость к инфляции, но... читать дальше
.27 августа 2020 года 12:40
"ФИНАМ" рекомендует акции Applied Materials к покупке, говорится в комментарии инвесткомпании. По мнению аналитика Игоря Додонова, акции довольно привлекательно оценены по финансовым мультипликаторам и неплохо смотрятся с точки зрения теханализа. "Оказались сильными и результаты Applied... читать дальше
.27 августа 2020 года 12:11
Инвесторы ставят на продолжение мягкой политики ФРС США, говорится в комментарии ITI Capital. Рынку акций США помогают снижение волатильности, улучшение экономических данных и уверенность в том, что центральные банки будут продолжать предпринимать шаги, которые в итоге повысят привлекательность... читать дальше
.27 августа 2020 года 09:14
Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются разнонаправленно. Цены на нефть изменяются разнонаправленно на торгах в четверг. читать дальше
.26 августа 2020 года 17:38
"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Lam Research Corporation, по-прежнему считая их привлекательными для вложений, говорится в комментарии инвесткомпании. "Акции Lam, находящиеся в числе наших рекомендаций на покупку, в текущем году демонстрируют впечатляющую доходность, -... читать дальше
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