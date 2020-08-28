Базовый сценарий для Brent на ближайшие сессии - $44,5-46,5 за баррель - "Фридом Финанс"

Нефть марки Brent продолжает в пятницу консолидироваться возле отметки $45,5 за баррель, констатирует аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. Ураган "Лаура" ослаб, и НПЗ на юге США возобновили переработку сырья. "До конца торговой сессии на котировки может повлиять статистика Baker Hughs по числу активных буровых вышек. На прошлой неделе впервые за несколько месяцев было зафиксировано увеличение их числа. Если тренд укрепится, это укажет на увеличение спроса со стороны нефтепереработчиков в США, что отчасти может поддержать котировки нефти. В базовом сценарии на ближайшие сессии мы видим нефть по $44,5-46,5", - пишет специалист компании в своем комментарии.