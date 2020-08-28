Высоки риски возврата Brent к диапазону $38-42/барр. - Промсвязьбанк

Риски возврата нефти марки Brent к фундаментальному диапазону $38-42/барр. высокие, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

Нефть марки Brent в течение недели пыталась закрепиться выше привычного диапазона $44-46/барр., констатируют специалисты банка Поддержкой стал климатический фактор: из-за ураганов в Мексиканском заливе были остановлены добывающие и перерабатывающие мощности.

"Однако ущерба большого ураганы не нанесли, несмотря на сопоставимую силу с ураганом "Катрина". В итоге погодная премия в цене нефти очень быстро "схлопнулась", вернув на первый план ситуацию со спросом. Это актуально, учитывая завершение автомобильного сезона. Пробуксовка относительно предоставления нового пакета стимулов американской экономике вкупе со слабым балансом и опасениями второй волны пандемии коронавируса осенью заставляют нас оценивать риски возврата нефти к фундаментальному диапазону $38-42/барр. как высокие", - пишут эксперты Промсвязьбанка.