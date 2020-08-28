"ВТБ Капитал" повысил рейтинг "префов" Татнефти до "покупать" в связи с падением котировок

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"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию (рейтинг) для привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "держать" до "покупать" в связи с падением рыночной стоимость этих бумаг, сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная цена "префов" "Татнефти", рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", не изменилась и составляет $9 за штуку.

Рекомендация "покупать" и прогнозная стоимость на уровне $10,2 за штуку для обыкновенных акций данной нефтекомпании были подтверждены.

Оценки и рекомендации аналитиков для обыкновенных акций (цены в рублях):

Прогнозная цена Татнефть - 10,2 (текущая цена - 7,5), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть прив. - 9,0 (текущая цена - 7,2), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть (депозитарные расписки; цены в долларах США) - 61,2 (текущая цена - 44,8), рекомендация - покупать.