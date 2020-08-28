.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Интернет-компании перспективны для вложений в текущих условиях - "ВТБ Капитал Инвестиции"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
28 августа 2020 года 15:46
Интернет-компании перспективны для вложений в текущих условиях - "ВТБ Капитал Инвестиции"
Интернет-компании перспективны для вложений в текущих условиях, к такому выводу пришли эксперты "ВТБ Капитал Инвестиции" по итогам онлайн-диалога для инвесторов с компанией Mail.ru Group. "ВТБ Капитал Инвестиции" провели онлайн-диалог для инвесторов с компанией Mail.ru Group. В ходе мероприятия представители эмитента рассказали о текущих трендах на рынке онлайн-рекламы, поделились планами дальнейшего развития. Участники онлайн-конференции задавали вопросы о стратегии компании и новых точках роста. В ходе мероприятия было отмечено, что переток рекламных бюджетов в сторону онлайн продолжится. Mail.ru Group в связи с этим ожидает роста своей доли с 16% до минимум 20% на рынке рекламы. Также менеджмент компании рассчитывает на рост финансовых показателей за счет развития в области игр и образовательных проектов. На онлайн-образование приходится всего менее 3% от общих объемов рынка образования в РФ (1,8 трлн руб.), это направление имеет огромный потенциал. Выручка компании от проектов по данному профилю во втором квартале выросла на 264% г/г и превысила 1 млрд руб. В ходе конференции был задан вопрос о выплате дивидендов в будущем. Представители компании не исключили такую возможность при наличии свободного денежного потока, отсутствии привлекательных инвестиций или в случае продажи непрофильных активов.
.
Компании упоминаемые в новости: Mail.ru Group
.
28 августа 2020 года 18:56
Нефть марки Brent продолжает в пятницу консолидироваться возле отметки $45,5 за баррель, констатирует аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. Ураган "Лаура" ослаб, и НПЗ на юге США возобновили переработку сырья. "До конца торговой сессии на котировки может повлиять статистика Baker Hughs по... читать дальше
.28 августа 2020 года 18:12
Риски возврата нефти марки Brent к фундаментальному диапазону $38-42/барр. высокие, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Нефть марки Brent в течение недели пыталась закрепиться выше привычного диапазона $44-46/барр., констатируют специалисты банка Поддержкой стал климатический фактор: из-за... читать дальше
.28 августа 2020 года 14:14
Рубль может подешеветь до 75 руб./$1 к вечеру пятницы, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Не исключено, что к вечеру пятницы рубль подешевеет до 75 руб./$1 – часть инвесторов может закрыть позиции, опасаясь усиления геополитической... читать дальше
.28 августа 2020 года 10:15
Диапазон торгов нефти марки Brent на пятницу, по мнению аналитиков Промсвязьбанка, составляет $44-46/барр., сообщается в обзоре банка. "Несмотря на обрушение урагана "Лаура" на Мексиканский залив в четверг, цены на нефть не отскочили, а напротив, вернулись в привычный диапазон $44-46/барр. Это... читать дальше
.28 августа 2020 года 09:32
Американский фондовый рынок завершил волатильную сессию в четверг преимущественно в плюсе. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленные изменения. Цены на нефть эталонных марок демонстрируют разнонаправленные изменения в пятницу читать дальше
.27 августа 2020 года 16:52
Промсвязьбанк не ожидает глобального восстановления цен на газ до докризисных уровней в ближайшие год-два
Аналитики Промсвязьбанка не ожидают глобального восстановления цен на газ до докризисных уровней в ближайшие год-два из-за разбалансированности рынка, сообщается в обзоре банка. "После многолетних минимумов, которые наблюдались еще в июне, цены на газ на всех направлениях начали расти. Это... читать дальше
.27 августа 2020 года 15:44
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по рынку золота, говорится в комментарии компании. Рынок золота будет очень внимательно следить за ходом экономического саммита в Джексон-Хоул, который начинается в четверг. Центральные банки могут проявить большую терпимость к инфляции, но... читать дальше
.27 августа 2020 года 12:40
"ФИНАМ" рекомендует акции Applied Materials к покупке, говорится в комментарии инвесткомпании. По мнению аналитика Игоря Додонова, акции довольно привлекательно оценены по финансовым мультипликаторам и неплохо смотрятся с точки зрения теханализа. "Оказались сильными и результаты Applied... читать дальше
.27 августа 2020 года 12:11
Инвесторы ставят на продолжение мягкой политики ФРС США, говорится в комментарии ITI Capital. Рынку акций США помогают снижение волатильности, улучшение экономических данных и уверенность в том, что центральные банки будут продолжать предпринимать шаги, которые в итоге повысят привлекательность... читать дальше
.27 августа 2020 года 09:14
Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются разнонаправленно. Цены на нефть изменяются разнонаправленно на торгах в четверг. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.