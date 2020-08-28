Потенциал существенного укрепления рубля на следующей неделе сохраняется - Sberbank CIB

Потенциал существенного укрепления рубля на следующей неделе сохраняется в случае спокойной геополитической ситуации, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Утром пятницы рубль укреплялся на 0,5% на фоне глобально слабеющего доллара США. Вероятно, отмечают специалисты, давление на рубль из-за геополитической обеспокоенности несколько ослабло в отсутствие новых событий и заявлений.

"Тем не менее, ближе к вечеру мы бы не исключали возврата рубля к 75 руб./$1, поскольку участники рынка все-таки могут опасаться усиления геополитической напряженности на выходных. Кроме того, доллар США может начать восстанавливаться, если индексы уверенности в экономике и промышленности стран еврозоны за август окажутся пессимистичными, что вполне вероятно на фоне второй волны коронавируса в Европе", - считают эксперты Sberbank Investment Research.

Специалисты при этом указывают, что сохраняется потенциал существенного укрепления рубля - до 73 руб./$1 - на следующей неделе, если геополитическая ситуация останется спокойной.