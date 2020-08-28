Прогнозируемый курс валют на следующую неделю: 73,5-75 руб./$1, 87,5-89 руб./EUR1 - УБРиР

Волатильность рубля, связанная с закрытием крупных экспортных сделок и налоговыми выплатами, в конце августа-начале сентября традиционно может усиливаться, отмечает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов. "Цены на нефть остаются стабильными - баррель нефти марки Brent за неделю подрос, перешагнув отметку в $45 - это может выступать стабилизирующим фактором для рубля. Прогнозируемый курс валют на следующую неделю: 73,5-75 руб./$1, 87,5-89 руб./EUR1", - указывает Зотов в комментарии банка.