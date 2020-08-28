Российская валюта вряд ли способна ощутимо укрепиться в текущих условиях - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль укрепляется на 0,4% и стоит около 74,4 руб./$1. Укрепление рубля может быть локальным на фоне повышения глобального интереса к рисковым активам, а также ослабления доллара в связи со смягчением ДКП со стороны ФРС США, отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Мы не ожидаем, что российская валюта способна ощутимо укрепиться в текущих условиях в связи с сохраняющимся давлением со стороны внутренних факторов", - пишут они в своем обзоре.