Слабость доллара и снижение цен на нефть создают смешанные условия для рубля - РФПИ

Слабость доллара и снижение цен на нефть создают смешанные условия для рубля, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. "Его укрепление (во многом за счет спроса нерезидентов) не исключает сохранения обратных потоков со стороны локальных участников, которые по-прежнему могут придерживаться более осторожного взгляда на перспективы российского рубля и российских активов", - пишет он.