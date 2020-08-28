Sova Capital начала анализ En+ с рекомендацией "покупать" для ее GDR

Инвестиционная компания Sova Capital начала анализ En+ (MOEX: ENPL), сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании Матвея Тайца и Марии Клейменовой.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) En+, рассчитанная экспертами Sova Capital, составляет $13,6 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR En+, основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $10,85 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $7,1 за штуку.