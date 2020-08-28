Sova Capital возобновляет анализ РусАла с рекомендацией "покупать" для его акций

Инвестиционная компания Sova Capital возобновляет аналитическое покрытие "РусАла" (MOEX: RUAL), сообщается в обзоре аналитика инвесткомпании Юрия Власова.

Прогнозная стоимость акций "РусАла", рассчитанная экспертом, составляет 5,3 гонконгского доллара за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусАла", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет 4,39 гонконгского доллара за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 3,34 гонконгского доллара за штуку.