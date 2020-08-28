Спрос на активы РФ находится под давлением из-за отравления Навального и протестов в Белоруссии - BCS GM

Спрос на российские активы в течение недели, завершившейся 26 августа 2020 года, находился под давлением из-за отравления Навального и протестов в Белоруссии, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 20 по 26 августа составил $50 млн против чистого притока $110 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.