Рубль в пятницу будет тестировать на прочность уровень 74,5 руб./$1 - Промсвязьбанк

Рубль на внешнем позитиве и частичном закрытии коротких позиций в пятницу будет тестировать на прочность уровень 74,5 руб./$1, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Объявление ФРС о смягчении таргета по инфляции способствовало ослаблению доллара к основным валютам и поддержало спрос на рисковые активы. Так, отмечает специалист банка Дмитрий Грицкевич, по итогам торгов четверга рубль укрепился относительно доллара на 0,65% - до 74,92 руб./$1. Вместе с рублем также продемонстрировали рост и другие недавние "аутсайдеры" - бразильский реал (+0,76%) и турецкая лира (+0,14%).

Глава ФРС на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул заявил, что теперь американский Центробанк будет добиваться инфляции "в среднем" 2%, т.е. будет допускать периоды превышения данного уровня. Позже президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард уточнил, что текущая траектория позволяет инфляции на какое-то время держаться на уровне 2,5%.

Отсутствие новых явных признаков эскалации геополитической ситуации дало передышку рублевым активам - после достаточно сильного движения валютного рынка с прошлой недели инвесторы частично сокращают короткие позиции в рубле, констатирует эксперт Промсвязьбанка.

"Ожидаем, что в ближайшее время пара рубль/доллар останется в диапазоне 74,5-76,0 руб./$1; в пятницу будет тестировать нижнюю границу данного диапазона (74,5 руб./$1)", - указывает Грицкевич.