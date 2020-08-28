Рынок акций попытается начать торги пятницы ростом - "Открытие Брокер"

Внешний фон перед стартом торгов пятницы в России можно назвать слабо позитивным, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Новых стимулов от ФРС нет, но есть уверенность в том, что текущие около нулевые ставки сохранятся в течение очень длительного периода, а также сохранятся программы количественного стимулирования. Иными словами, "порча" доллара продолжится. На этом фоне дорожают контракты на промышленные металлы, нефть стабилизировалась, большинство индексов Азии растут, исключая японские индексы, на которые оказывает давление укрепление иены против доллара. Укрепляются AUD, NZD и CAD, что указывает на покупку риска. Соответственно, можем ждать осторожных попыток российского рынка акций начать пятницу ростом", - пишет ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.