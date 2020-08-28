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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок акций попытается начать торги пятницы ростом - "Открытие Брокер"
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28 августа 2020 года 09:37
Рынок акций попытается начать торги пятницы ростом - "Открытие Брокер"
Внешний фон перед стартом торгов пятницы в России можно назвать слабо позитивным, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Новых стимулов от ФРС нет, но есть уверенность в том, что текущие около нулевые ставки сохранятся в течение очень длительного периода, а также сохранятся программы количественного стимулирования. Иными словами, "порча" доллара продолжится. На этом фоне дорожают контракты на промышленные металлы, нефть стабилизировалась, большинство индексов Азии растут, исключая японские индексы, на которые оказывает давление укрепление иены против доллара. Укрепляются AUD, NZD и CAD, что указывает на покупку риска. Соответственно, можем ждать осторожных попыток российского рынка акций начать пятницу ростом", - пишет ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.
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28 августа 2020 года 10:15
Диапазон торгов нефти марки Brent на пятницу, по мнению аналитиков Промсвязьбанка, составляет $44-46/барр., сообщается в обзоре банка. "Несмотря на обрушение урагана "Лаура" на Мексиканский залив в четверг, цены на нефть не отскочили, а напротив, вернулись в привычный диапазон $44-46/барр. Это... читать дальше
.28 августа 2020 года 09:32
Американский фондовый рынок завершил волатильную сессию в четверг преимущественно в плюсе. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленные изменения. Цены на нефть эталонных марок демонстрируют разнонаправленные изменения в пятницу читать дальше
.27 августа 2020 года 16:52
Промсвязьбанк не ожидает глобального восстановления цен на газ до докризисных уровней в ближайшие год-два
Аналитики Промсвязьбанка не ожидают глобального восстановления цен на газ до докризисных уровней в ближайшие год-два из-за разбалансированности рынка, сообщается в обзоре банка. "После многолетних минимумов, которые наблюдались еще в июне, цены на газ на всех направлениях начали расти. Это... читать дальше
.27 августа 2020 года 15:44
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по рынку золота, говорится в комментарии компании. Рынок золота будет очень внимательно следить за ходом экономического саммита в Джексон-Хоул, который начинается в четверг. Центральные банки могут проявить большую терпимость к инфляции, но... читать дальше
.27 августа 2020 года 12:40
"ФИНАМ" рекомендует акции Applied Materials к покупке, говорится в комментарии инвесткомпании. По мнению аналитика Игоря Додонова, акции довольно привлекательно оценены по финансовым мультипликаторам и неплохо смотрятся с точки зрения теханализа. "Оказались сильными и результаты Applied... читать дальше
.27 августа 2020 года 12:11
Инвесторы ставят на продолжение мягкой политики ФРС США, говорится в комментарии ITI Capital. Рынку акций США помогают снижение волатильности, улучшение экономических данных и уверенность в том, что центральные банки будут продолжать предпринимать шаги, которые в итоге повысят привлекательность... читать дальше
.27 августа 2020 года 09:14
Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются разнонаправленно. Цены на нефть изменяются разнонаправленно на торгах в четверг. читать дальше
.26 августа 2020 года 17:38
"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Lam Research Corporation, по-прежнему считая их привлекательными для вложений, говорится в комментарии инвесткомпании. "Акции Lam, находящиеся в числе наших рекомендаций на покупку, в текущем году демонстрируют впечатляющую доходность, -... читать дальше
.26 августа 2020 года 14:20
"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Cisco Systems, отмечая, что цифровая перестройка пойдет на пользу компании. "Акции Cisco Systems за последний год отставали по доходности от американского рынка в целом, что было не оправданно с фундаментальной точки зрения, и в перспективе... читать дальше
.26 августа 2020 года 13:46
Рубль в среду может подешеветь до 76 руб./$1 и даже до 77 руб./$1, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "В среду рубль может подешеветь до 76 руб./$1 и даже до 77 руб./$1. Завершение налогового периода лишает его поддержки, и определяющим... читать дальше
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