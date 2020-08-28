Ренессанс Капитал поднял оценку ADS HeadHunter на 6%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter с $25,5 до $27 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для бумаг рекрутингового сервиса аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS HeadHunter, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $21,87 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $20,51 за штуку.