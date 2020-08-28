Завершение налогового периода и политические риски в ближайшие дни могут увести доллар-рубль выше 76 руб./$1 - "Алор Брокер"

Рубль в паре с долларом в четверг отыграл часть предыдущих потерь и даже сумел закрыть день чуть ниже отметки 75 руб./$1, констатирует главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "С утра пятницы ждем продолжения укрепления рубля, но под вечер желание переждать выходные в твердой валюте усилится. Завершение налогового периода и политические риски в ближайшие дни вполне могут увести пару доллар-рубль выше отметки 76 руб./$1", - указывает он.