Рынок акций откроется в пятницу ростом - "Алор Брокер"

Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов в пятницу ждет открытия российского рынка акций ростом котировок. Но под вечер, по его мнению, в ход торгов может вмешаться фактор пятницы: риски переноса "лонгов" через выходные в связи с неопределенностью развития событий в Белоруссии и отравлением Навального велики. Специалист рекомендует оставлять в портфелях только защитные бумаги.