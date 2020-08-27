"ВТБ Капитал" снизил оценку акций ЛУКОЙЛа на 8%, сохранив рекомендацию "держать"

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) с $84 до $77 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была оставлена без изменения.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "ЛУКОЙЛа", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $86,06 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $69,6 за штуку.