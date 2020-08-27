Доллар в пятницу, вероятно, сможет закрепиться в диапазоне 75,5-76 руб./$1 - "Фридом Финанс"

Аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов считает, что в пятницу с высокой вероятностью американская валюта пойдет в рост и сможет закрепиться в диапазоне 75,5-76 руб./$1, а по евро возможен умеренный подъем к отметке 89 руб./EUR1, говорится в комментарии компании.