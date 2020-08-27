Дивиденды "Распадской" по итогам года могут составить 5,4 руб. на акцию - "Фридом Финанс"

"Распадская" в прошлом году возобновила выплату дивидендов. Мы предполагаем, что по итогам года держатели бумаг получат 5,4 руб. на акцию. Компания существенно недооценена к аналогам. Справедливая стоимость бизнеса может быть повышена с учетом наметившейся переоценки с повышением справедливых глобальных ценовых уровней сырьевого сегмента в условиях планируемой правительством программы роста добычи угля в РФ с 440 млн до 550-670 млн тонн или на 1,5-2,5% г/г", - отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке Александр Осин.

Долгосрочные риски для "Распадской", по его мнению, связаны реализацией в нашей стране обязательств, взятых в рамках Парижского протокола об изменении климата. Сохраняются и повышенные отраслевые производственные риск. С этим связан 30%-й дисконт оценочной стоимости компании в рамках наших расчетов. "Тем не менее, с улучшением ценовой конъюнктуры в ближайшие годы при стабильном росте добычи мы считаем возможным снижение данного дисконта", - пишет Осин.

"Таргет по акции "Распадской" на конец 2020 года - 133,34 руб. Риски прогноза связаны с потенциальным усилением негативного нерыночного, в частности, санкционного, давления на производителей, а также с повторной волной пандемии коронавируса.

Долгосрочные оценки справедливой стоимости компании на основании модели дисконтированных потоков пересматриваются", - указывает специалист инвестиционной компании.