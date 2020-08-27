Вероятность укрепления рубля в среднесрочной перспективе возрастает - "Открытие Брокер"

Вероятность укрепления рубля в среднесрочной перспективе возрастает, а его ослабления снижается, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль в первой половине четверга укреплялся, достигнув в моменте отметок 74,94 руб./$1 и 88,68 руб./EUR1, однако к середине торгов доллар развернулся на глобальном рынке и смог временно отыграть утренние потери.

"Стоит отметить, что спрос на ОФЗ с длительными сроками обращения вновь проявлял себя в первой половине дня. Комбинация слабого рубля и возросших доходностей по ОФЗ стимулирует возвращение инвесторов. Как минимум, в среднесрочной перспективе вероятность укрепления рубля возрастает, а его ослабления снижается. В техническом плане пары USD/RUB и EUR/RUB могут "нарисовать" вторую вершину к мартовским пикам на графиках с дневным интервалом и недельным, что будет сильным сигналом на покупку "россиянина", - пишет ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.