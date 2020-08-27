Ренессанс Капитал поднял оценку акций Polymetal на 4%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций Polymetal (MOEX: POLY) с 19,1 фунта стерлингов до 19,8 фунта стерлингов за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Polymetal, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет 22,26 фунта стерлингов за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 19,8 фунта стерлингов за штуку.