Альфа-банк снизил оценку акций банка "Санкт-Петербург" на 23%, дает для них рекомендацию "выше рынка"

Альфа-банк понизил прогнозную стоимость акций банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) с 78 рублей до 60 рублей за штуку после пересмотра, сообщается в обзоре Альфа-банка.

Рекомендация для этих бумаг дается "выше рынка".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций банка "Санкт-Петербург", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет 66,11 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 44,37 рубля за штуку.