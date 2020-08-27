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Главная / Аналитикам / Аналитика / Альфа-банк снизил оценку акций банка "Санкт-Петербург" на 23%, дает для них рекомендацию "выше рынка"
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27 августа 2020 года 14:07
Альфа-банк снизил оценку акций банка "Санкт-Петербург" на 23%, дает для них рекомендацию "выше рынка"
Альфа-банк понизил прогнозную стоимость акций банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) с 78 рублей до 60 рублей за штуку после пересмотра, сообщается в обзоре Альфа-банка. Рекомендация для этих бумаг дается "выше рынка". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций банка "Санкт-Петербург", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет 66,11 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 44,37 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Банк Санкт-Петербург
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