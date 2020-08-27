Совокупность факторов сейчас говорит в пользу рынка покупателей ОФЗ - Райффайзенбанк

Возросшие геополитические риски, необходимость для Минфина занимать, ослабление рубля и относительно низкие рублевые ставки сейчас говорят в пользу рынка покупателей ОФЗ, сообщается в обзоре Райффайзенбанка.

"Большинство участников рынка ОФЗ даже по прошествии длительного времени (три недели) с момента последней продажи Минфином бумаг по-прежнему готовы покупать бумаги лишь по более низким ценам (как мы полагаем, в районе 98% от номинала, куда, скорее всего, в ближайшие недели цены и опустятся под давлением предложения). Конкуренцию ОФЗ с плавающим купоном составляют, прежде всего, КОБР (ставка равна ключевой, которая на 15-25 б.п. выше RUONIA), а также депозиты ЦБ РФ", - отмечают специалисты банка.

По их мнению, совокупность факторов (возросшие геополитические риски, необходимость для Минфина занимать, ослабление рубля и относительно низкие рублевые ставки) сейчас говорит в пользу рынка покупателей, т.е. они будут определять цену на аукционах (доходности еще не содержат премию за геополитические риски, а следуют лишь за общей динамикой долгов GEM).