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27 августа 2020 года 13:09

Рынок акций еще может выйти в плюс - "Фридом Финанс"

Стабильные цены на сырье и позитивная динамика на фондовых площадках США позволяют рассчитывать на выход отечественного рынка акций в плюс, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александра Осина.

Вместе с тем, отмечает эксперт, наметившаяся тенденция к снижению на зарубежных площадках создает риски для реализации этого сценария. Также развороту до конца недели могут способствовать сегодняшние заявления Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле и недавняя публикация протоколов июльского заседания ФРС.

Цель по закрытию торгов 28 августа для индекса Мосбиржи, по мнению Осина - 3020-3075 пунктов

Опубликовано: /ИК "Фридом Финанс"/
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