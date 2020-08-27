Инвесторы ставят на продолжение мягкой политики ФРС США - ITI Capital

Инвесторы ставят на продолжение мягкой политики ФРС США, говорится в комментарии ITI Capital.

Рынку акций США помогают снижение волатильности, улучшение экономических данных и уверенность в том, что центральные банки будут продолжать предпринимать шаги, которые в итоге повысят привлекательность акций, отмечают специалисты.

Заказы на товары длительного пользования в США выросли на 11,2% в июле, более чем вдвое превзойдя ожидания. Заказы на военные самолеты и автомобили способствовали росту показателя, но даже без этих волатильных категорий товаров цифры превысили оценки.

Инвесторы, главным образом хедж-фонды, не закладывают в цены восстановление экономики посредством покупок акций производственных компаний, пока на рынки не вернутся розничные инвесторы, которые обращают внимание на статику по коронавирусу в США.

В то же время, указывают эксперты компании, продолжается масштабная распродажа традиционных производственных циклических акций, в частности, бумаг нефтегазовых и транспортных компаний, несмотря на то, что цены на нефть остаются выше $45/барр. из-за приостановки добычи и продолжающегося сокращения запасов в США, которые упали еще на 4,5 млн барр., т.е. более чем на 30 млн барр. за месяц.

"У инвесторов возросла уверенность в том, что ФРС и другие центральные банки будут продолжать поддерживать экономику, удерживая краткосрочные процентные ставки на низком уровне и покупая государственные облигации и другие виды долговых инструментов. В четверг председатель ФРС Джером Пауэлл выступает на ежегодном экономическом симпозиуме ФРБ Канзас-Сити, и инвесторы ставят на продолжение мягкой политики", - пишут анаилтики ITI Capital.