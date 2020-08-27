Промсвязьбанк сохраняет позитивный взгляд на акции Polymetal

Аналитики Промсвязьбанка сохраняют позитивный взгляд на акции Polymetal, сообщается в обзоре банка.

Polymetal ожидаемо показал сильные результаты по итогам I полугодия 2020 г. за счет повышения цен на золото и серебро на 25% и 10% соответственно, но при снижении продаж золота на 1% г/г, серебра на 4% г/г з-за разрыва между производством и продажами концентрата, который, как ожидается, будет компенсирован во II полугодии, отмечают аналитики банка.

Несмотря на негативное влияние Covid-19 прогноз производства по итогам года был подтвержден на уровне 1,5 млн унций., как и ожидаемые совокупные затраты (AISC) на унцию в районе $850-900. Capex остался неизменным на уровне $475 млн. Компания допускает выплату в виде дивидендов 100% FCF (если он будет больше 50% скорректированной чистой прибыли), что способно существенно увеличить дивидендную доходность в 2021 году.

"С учетом изменений Polymetal может выплачивать дивиденды два раза в год. Учитывая текущее финансовое положение и наши ожидания по дальнейшему росту цен на золото, мы сохраняем позитивный взгляд на акции компании", - указывают специалисты Промсвязьбанка.