Рубль в паре с долларом, вероятнее всего, удержится до конца августа ниже отметки 77 руб./$1 - "Фридом Финанс"

Пара USD/RUB достигла четырехмесячного максимума, констатирует начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Ослабление рубля носит умеренный характер и не располагает к резкому сокращению вложений в рублевые инструменты. Напротив, несмотря на ослабление рубля и сокращение ликвидности, на аукционе ОФЗ спрос составил около 300 млрд руб. Это говорит о том, что игроки не верят в сильное ослабление рубля в среднесрочном периоде, тем более что поддержку курсу может оказать рост цены на нефть. До конца августа в паре с долларом рубль, вероятнее всего, удержится ниже отметки 77", - пишет Ващенко в своем комментарии.