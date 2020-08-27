Пара доллар/рубль останется в диапазоне 74,5-76,0 руб./$1 - Промсвязьбанк

Пара доллар/рубль в ближайшие дни останется в диапазоне 74,5-76,0 руб./$1, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Аналитики банка отмечают, что в отсутствии новых признаков эскалации геополитической ситуации продажи рублевых активов несколько ослабли - кривая ОФЗ поднялась всего 1 б.п., а Минфин возобновил недельные аукционы госбумаг. На этом фоне глобальная конъюнктура вновь начнет оказывать влияние на российский валютный рынок.

Мировые рынки в среду закрылись в "зеленой зоне" на позитивной статистике США по заказам на товары длительного пользования. В четверг стартует экономический симпозиум в Джексон-Хоул - инвесторы будут внимательно следить за новостями с данного мероприятия, на которым выступит глава ФРС.

"В результате ожидаем, что в ближайшие дни пара рубль/доллар останется в диапазоне 74,5-76,0, и при сохранении внешнего оптимизма к концу недели высока вероятность технической коррекции ближе к нижней границе данного диапазона", - указывает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.