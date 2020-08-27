Российский рынок акций продолжит следовать за умеренными изменениями внешнего фона - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов считает, что в четверг российский рынок акций продолжит следовать за умеренными изменениями внешнего фона. "Наиболее вероятным сценарием считаем закрепление индекса Мосбиржи в середине диапазона 3000-3100 пунктов и попытки сохранить позитивный настрой при поддержке нефтяных котировок", - указывает он в комментарии банка.