Среднесрочных перспектив для укрепления рубля нет - "Алор Брокер"

Рубль продолжает находиться в нисходящем тренде, констатирует главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "В среду пара доллар/рубль достигала отметки 76 руб./$1. Сопротивление находится примерно на 50 копеек выше. Не видя никаких среднесрочных перспектив для укрепления рубля, мы все-таки ждем его небольшого коррекционного отскока в ближайшее время. Паре доллар/рубль неплохо бы протестировать сверху вниз отметку 75 руб./$1", - пишет в своем комментарии Антонов.