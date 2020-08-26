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26 августа 2020 года 20:04

BCS GM поднял рекомендацию для GDR ФосАгро до "покупать" в связи с падением котировок

BCS Global Markets (BCS GM) повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертом, осталась без изменения и составляет $16 за штуку.

"С момента нашего понижения рекомендации для бумаг "ФосАгро" до "держать" (3 июня 2020 года - прим. ИФ) они показали динамику на 11% хуже рынка, однако позитивные ценовые тренды на ключевых рынках, высокие объемы выпуска и ослабление рубля должны поддержать финансовые показатели компании во втором полугодии 2020 года" - говорится в отчете BCS Global Markets.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "ФосАгро", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $14,8 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $12,22 за штуку.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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