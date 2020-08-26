ЛУКОЙЛ во II кв. вернулся к прибыли, FCF позволит выплатить промежуточные дивиденды

"ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) во втором квартале 2020 года вышел на чистую прибыль в 25 млрд рублей по сравнению с убытком в 46 млрд рублей в первом квартале, свидетельствуют данные проведенного "Интерфаксом" опроса аналитиков 13 инвесткомпаний и банков.

Выход на чистую прибыль стал возможным благодаря получению прибыли от курсовых разниц компании во втором квартале, поясняют аналитики "Атона". По расчетам "ВТБ Капитала", прибыль от курсовых разниц составит $101 млн против убытка от курсовых разниц в размере $225 млн в первом квартале.

EBITDA "ЛУКОЙЛа" за отчетный период, согласно консенсус-прогнозу, сократилась год к году в 2,4 раза и составила 139 млрд рублей. Рентабельность EBITDA, как ожидают в "Атоне", восстановится до 13% (с 9% в первом квартале), что объясняется тем, что в первом квартале на результаты оказало давление разовое отчисление в резервы в связи с переоценкой запасов.

Среднерыночный прогноз по выручке составил 1,051 трлн рублей, что вдвое меньше показателя второго квартала прошлого года.

Аналитики отмечают, что второй квартал стал тяжелым для нефтекомпаний, в том числе "Роснефти" (MOEX: ROSN), из-за резкого снижения цен на нефть в апреле, а также в связи с сокращением объема продаж.

В "Ренессанс Капитале" прогнозируют, что "ЛУКОЙЛ" отчитается о скорректированном свободном денежном потоке к собственному капиталу в размере 14 млрд рублей, и рассчитывают, что компания может объявить о выплате промежуточных дивидендов в размере 74 рубля на акцию.

Аналитики "ВТБ Капитала" также ждут, что незначительно положительный FCF позволит "ЛУКОЙЛу" выплатить промежуточные дивиденды, в размере 63 рубля на акцию. "Исходя из предположений о капзатратах в размере $1,3 млрд (снижение на 32% квартал к кварталу), мы прогнозируем, что скорректированный FCF, доступный для дивидендов, будет незначительно положительным во втором квартале, если "ЛУКОЙЛ" не высвободит часть оборотного капитала (как это было в первом квартале)", - говорится в отчете банка.

В Sberbank CIB оценивают, что компания получит FCF на уровне $0,5 млрд и выплатит промежуточные дивиденды в размере 100 рублей на акцию.

"ЛУКОЙЛ" планирует опубликовать финансовую отчетность за второй квартал 2020 года по МСФО 27 августа.

На следующий день компания проведет телефонную конференцию. В ходе мероприятия аналитики из "Уралсиба" (MOEX: USBN) ожидают услышать от менеджмента информацию о возможных изменениях среднесрочной стратегии компании в связи с новыми внешними факторами - стабильными, но сравнительно низкими ценами, ограничением объемов добычи на четвертый квартал и в 2021 г. и уточненными ориентирами по объемам добычи и переработки и программе капзатрат. "Мы также надеемся узнать о возможных корректировках планов добычи в Ираке в связи с компенсационным снижением добычи в этой стране, планируемом на август-октябрь", - говорится в обзоре "Уралсиба".