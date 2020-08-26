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26 августа 2020 года 18:48
Фундаментально рубль выглядит перепроданным - "Открытие Брокер"
Фундаментально рубль выглядит перепроданным, однако геополитическая премия за риск и повышение вмененной недельной волатильности USD/RUB до 16,29% нивелируют привлекательность положительной реальной доходности, которую РФ предлагает международным инвесторам, отмечается в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина. "USD/RUB с июня движется в русле восходящего канала, разворотного сигнала пока мы не наблюдаем, поэтому в текущих условиях пока не можем исключать, что котировки вновь попытаются проверить на прочность 78,00, как это было в апреле. Однако уровни выше 76,00 выглядят все более привлекательными для среднесрочных покупок российской валюты с целью 72,00 - 70,00, которая выглядит реальной, если устранить геополитическую премию с учетом цен на нефть около $45/барр.", - отмечает Шульгин. Курс USD/RUB в среду днем вырос до 75,96 - самого высокого значения за 4 месяца. При этом EUR/RUB достиг 89,80, что близко к годовому максимуму 90,10. Комбинация политических событий в Республике Беларусь и событий, связанных с оппозиционером Алексеем Навальным, формирует риск новых западных рестрикций и продолжает оказывать негативное влияние на российскую валюту, полагает эксперт "Открытие Брокер". Минобороны Беларуси заявило, что армия не приемлет сложившуюся в стране ситуацию и готова "защитить страну" от внутренних угроз. Если в конфликт вмешается армия, то это окажет дополнительное давление на рубль. "Рубль стал явным аутсайдером дня (-0,9%) в сегменте валют развивающихся рынков во вторник. Сегодня российская валюта уступила этот статус венгерскому форинту: ЦБ Венгрии не изменил накануне процентную ставку, однако правительство страны расширило объем продаж гособлигаций, чтобы профинансировать дефицит бюджета. Турецкая лира сегодня лидер Emerging Markets, отыгрывая 4-дневную серию падения на решении Германии стать посредником в переговорах Греции и Турции по поводу энергоресурсов в Средиземном море", - указывает Шульгин.
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26 августа 2020 года 17:38
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.26 августа 2020 года 14:20
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.26 августа 2020 года 13:46
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.26 августа 2020 года 10:47
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.25 августа 2020 года 19:05
Сохраняющаяся геополитическая напряженность, неравномерное и медленное восстановление мировой экономики будут способствовать росту цен на золото, говорится в аналитическом материале "Открытие Брокер." "Цены на золото в начале прошлой недели упали от уровня $2020/унц. почти до $1920/унц, где... читать дальше
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.25 августа 2020 года 13:53
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