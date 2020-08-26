"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Lam Research Corporation, по-прежнему считая их привлекательными для вложений, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Акции Lam, находящиеся в числе наших рекомендаций на покупку, в текущем году демонстрируют впечатляющую доходность, - отмечает аналитик "ФИНАМа" Зарина Саидова. - Инструмент обогатил инвесторов на 39,8% за период с нашего последнего обновления рекомендации в конце апреля. После рассмотрения отчетности компании за четвертый фискальный квартал мы по-прежнему считаем ее акции привлекательными для вложений. По нашему мнению, пандемия коронавируса не оказала негативного влияния на среднесрочные долгосрочные перспективы бизнеса Lam. Бумаги Lam Research остаются относительно недооцененными по отношению к сектору. Мы сохраняем по акциям Lam Research рекомендацию "Покупать"".

Lam Research Corporation - компания полупроводникового сектора, поставщик оборудования для производства пластин и провайдер услуг полупроводниковой отрасли. Занимается разработкой, производством и реализацией систем для обработки полупроводников, применяющихся в изготовлении интегральных схем.

Продукция Lam Research позволяет покупателям, производителям полупроводниковых устройств, выпускать самые разнообразные девайсы, используемые в электронике – мобильных телефонах, планшетах, компьютерах, сетевом оборудовании и др.