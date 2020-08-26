Альфа-банк поднял оценку акций "Детского мира" на 24%, подтвердив рекомендацию "выше рынка"

Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) со 115 рублей до 143 рублей за штуку, сообщается в обзоре банка.

Рекомендация "выше рынка" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Детского мира", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 136,4 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 122,1 рубля за штуку.