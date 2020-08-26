.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Негативный для рубля сценарий может реализоваться при усилении геополитических и санкционных рисков - "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
26 августа 2020 года 15:45
Негативный для рубля сценарий может реализоваться при усилении геополитических и санкционных рисков - "Велес Капитал"
Негативный для рубля сценарий может реализоваться при усилении геополитических и санкционных рисков, отмечается в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой. Рубль к середине сессии терял около 0,5% против доллара и евро, продолжая обновлять минимумы. Доллар достиг 75,95 руб., пика с апреля текущего года, а евро поднимался до 89,79 руб., максимума с февраля 2016 года. "Текущий рост евро с технической токи зрения не выглядит обоснованным, а на основных временных масштабах (дневной, недельный) можно наблюдать "медвежью" дивергенцию с индексом RSI и перекупленность, предвещающие скорый разворот. До начала нисходящей коррекции евро, однако, еще может подняться до очередных пиков - в частности, при пробое 90 руб. следующей целью движения станет максимум февраля 2016 года 91,41 руб. Стоит отметить, что в 2016 году на недельном графике евро после достижения исторического пика 93,60 руб. также наблюдалась дивергенция с RSI, которая верно сигнализировала нисходящую коррекцию. На этот раз, впрочем, максимумы перед началом фиксации прибыли могут быть еще более высокими (95-100 руб.). Негативный для рубля сценарий реализуется при усилении геополитических и санкционных рисков", - комментирует Кожухова.
.
Компании упоминаемые в новости: ПИК ГК
.
26 августа 2020 года 14:20
"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Cisco Systems, отмечая, что цифровая перестройка пойдет на пользу компании. "Акции Cisco Systems за последний год отставали по доходности от американского рынка в целом, что было не оправданно с фундаментальной точки зрения, и в перспективе... читать дальше
.26 августа 2020 года 13:46
Рубль в среду может подешеветь до 76 руб./$1 и даже до 77 руб./$1, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "В среду рубль может подешеветь до 76 руб./$1 и даже до 77 руб./$1. Завершение налогового периода лишает его поддержки, и определяющим... читать дальше
.26 августа 2020 года 10:47
Ухудшение климатической ситуации в США играет нефти в плюс, в ближайшие дни вероятен рост нефти марки Brent к $48+/барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Так, ураган "Лаура" по силе оценивается экспертами как ураган "Катрина", который бушевал 15 лет назад. По прогнозам, "Лаура" обрушится... читать дальше
.26 августа 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite поднялись до новых исторических максимумов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть, достигнувшие по итогам торгов во вторник максимумов с начала марта, продолжают подниматься в среду. читать дальше
.25 августа 2020 года 19:05
Сохраняющаяся геополитическая напряженность, неравномерное и медленное восстановление мировой экономики будут способствовать росту цен на золото, говорится в аналитическом материале "Открытие Брокер." "Цены на золото в начале прошлой недели упали от уровня $2020/унц. почти до $1920/унц, где... читать дальше
.25 августа 2020 года 16:05
Рынок облигаций США вступил в период, чувствительный к политическим событиям, и аналитики Julius Baer не могут исключить более беспорядочные движения на рынке казначейских облигаций США в преддверии ноябрьских выборов, отмечается в комментарии эксперта банка Маркуса Алленшпаха. Поскольку... читать дальше
.25 августа 2020 года 15:32
Котировки природного газа продолжают расти, поскольку рынок обретает уверенность в укреплении фундаментальных показателей, говорится в комментарии Julius Baer. Перебои с поставками в Северном море, повышенная стоимость квот на выбросы двуокиси углерода, восстановление экономики и низкие цены, в... читать дальше
.25 августа 2020 года 14:57
Аналитики "ФИНАМа" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Alexion Pharmaceuticals и считают, что в ближайший год у Alexion есть все шансы перегнать рынок по доходности. "Сохраняющаяся выраженная фундаментальная недооцененность акций Alexion подкрепляет наши конструктивные ожидания по... читать дальше
.25 августа 2020 года 13:53
Технически, отмечает старший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Степанян, индекс S&P500 стал выглядеть значительно сильнее, поскольку в очередной раз обновил исторический максимум. При этом восходящее движение сопровождалось гэпом вверх, означающим сильный импульс, но признаки слабости сохраняются,... читать дальше
.25 августа 2020 года 13:12
Рубль может подешеветь под влиянием геополитических факторов и вернуться к отметке 75 руб./$1, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Российская валюта с утра вторника прибавила в цене на фоне в целом позитивного внешнего фона – инвесторов... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.