Противоречивый новостной фон пугает инвесторов - "Универ-Капитал"

Индекс РТС снижается второй день подряд, не реагируя на выросшие цены на нефть. Противоречивый новостной фон пугает инвесторов, говорится в комментарии руководителя Департамента инвестиционного анализа и обучения "УНИВЕР-Капитал" Андрея Верникова. С одной стороны, высокие цены на нефть, а с другой - усиление перед выборами в США санкционного давления на Россию.

Американский же рынок находится в перегретом состоянии - от мартовских минимумов индекс Доу-Джонса вырос более чем на 44% и если "бычья фаза" этого индекса сменится коррекцией, то и нашему рынку мало не покажется, полагает эксперт.

"Что может запустить механизм коррекции американского рынка? Например, обострение отношений между США и Китаем. Во вторник над территорией КНР через запретную зону для полетов пролетел американский самолет-разведчик, и Китай назвал его полет "неприкрытой провокацией". Плохие новости с фронта борьбы с пандемией коронавируса также могут запустить механизм коррекции. Сейчас у инвесторов есть завышенные ожидания касательно противовирусных препаратов, но они могу и не оправдаться. В этом случае о быстром восстановлении таких секторов, как туристический бизнес, гостиницы, авиаперевозки придется забыть. Ситуация на валютном рынке, где шестой день подряд наблюдается рост доллара по отношению к рублю, также нервирует инвесторов. Средства инвесторов, которые могли бы пойти на покупку акций, сейчас идут на покупку доллара", - отмечает Верников.

По мнению эксперта "УНИВЕР Капитала", по паре USD/RUB не стоит ждать значительного укрепления рубля, учитывая, что сентябрь - пиковый месяц по выплате внешнего долга России. Открытие границы России с Евросоюзом (не ранее сентября) также окажет дополнительное давление на рубль.

"Ориентируясь на технический анализ, можно порекомендовать покупать доллар по 74,2, - указывает Верников. - С 19 августа доллар сформировал локальный восходящий тренд и сейчас локально перекуплен, поэтому по текущим ценам я бы не покупал. Также хороший уровень для покупки 72,7 , но есть опасения, что этот уровень мы увидим не скоро. Последние события в Белоруссии могут оказаться "долгоиграющей" темой и я не вижу на чем будет укрепляться рубль в сентябре. "Инцидент" с Алексеем Навальным также может оказаться "долгоиграющей" ситуацией - Евросоюз грозит санкциями и это бьет по нашему долговому рынку. Техническое сопротивление по паре USD/RUB находится на уровне 76,5-77".

Оснований для паники на фондовом рынке эксперт "УНИВЕР Капитала" не видит: "Слабость проявляется в акциях, где были технические предпосылки к снижению. Например, в акциях Сбербанка об. 14 августа был момент для игры на понижения по Александру Элдеру (растянутая MACD гистограмма) с входом по 241,5 и предполагаемой целью снижения 210. Увидим ли мы 210 - непонятно, но с масштабными покупками надо быть острожными. Я купил эту акцию со спекулятивными целями на модельный портфель и уже нахожусь в небольшом минусе. Предполагаемся цель локального роста 229, а промежуточная поддержка 220-222, но на дневных графиках индикаторы показывают снижение".