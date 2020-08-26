.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Cisco Systems
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
26 августа 2020 года 14:20
"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Cisco Systems
"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Cisco Systems, отмечая, что цифровая перестройка пойдет на пользу компании. "Акции Cisco Systems за последний год отставали по доходности от американского рынка в целом, что было не оправданно с фундаментальной точки зрения, и в перспективе ближайшего года мы ждем от них опережения рынка по доходности. Компания уверенно сохраняет лидирующие позиции в рыночных сегментах по всем ключевым направлениям деятельности в глобальном масштабе, и господству Cisco в своих сегментах на данном этапе по-прежнему ничто не угрожает", - отмечает аналитик "ФИНАМа" Зарина Саидова. Cisco Systems - гигант хай-тека, один из ведущих в мире разработчиков и производителей сетевого оборудования, базирующийся в Калифорнии. Рыночная капитализация компании составляет $180,4 млрд. Акции Cisco вошли в состав индекса Dow Jones Industrial Average в 2009 году. Cisco Systems основана в 1984 году двумя учеными из Стэнфорда, ставшими пионерами концепции локальной вычислительной сети (LAN). Первоначально компания специализировалась, главным образом, на маршрутизаторах. Наряду с сетевым и телекоммуникационным оборудованием Cisco специализируется на таких направлениях высоких технологий, как интернет вещей (IoT), безопасности доменов и управление затратами предприятий на энергоресурсы с помощью ИТ.
.
26 августа 2020 года 13:46
Рубль в среду может подешеветь до 76 руб./$1 и даже до 77 руб./$1, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "В среду рубль может подешеветь до 76 руб./$1 и даже до 77 руб./$1. Завершение налогового периода лишает его поддержки, и определяющим... читать дальше
.26 августа 2020 года 10:47
Ухудшение климатической ситуации в США играет нефти в плюс, в ближайшие дни вероятен рост нефти марки Brent к $48+/барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Так, ураган "Лаура" по силе оценивается экспертами как ураган "Катрина", который бушевал 15 лет назад. По прогнозам, "Лаура" обрушится... читать дальше
.26 августа 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite поднялись до новых исторических максимумов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть, достигнувшие по итогам торгов во вторник максимумов с начала марта, продолжают подниматься в среду. читать дальше
.25 августа 2020 года 19:05
Сохраняющаяся геополитическая напряженность, неравномерное и медленное восстановление мировой экономики будут способствовать росту цен на золото, говорится в аналитическом материале "Открытие Брокер." "Цены на золото в начале прошлой недели упали от уровня $2020/унц. почти до $1920/унц, где... читать дальше
.25 августа 2020 года 16:05
Рынок облигаций США вступил в период, чувствительный к политическим событиям, и аналитики Julius Baer не могут исключить более беспорядочные движения на рынке казначейских облигаций США в преддверии ноябрьских выборов, отмечается в комментарии эксперта банка Маркуса Алленшпаха. Поскольку... читать дальше
.25 августа 2020 года 15:32
Котировки природного газа продолжают расти, поскольку рынок обретает уверенность в укреплении фундаментальных показателей, говорится в комментарии Julius Baer. Перебои с поставками в Северном море, повышенная стоимость квот на выбросы двуокиси углерода, восстановление экономики и низкие цены, в... читать дальше
.25 августа 2020 года 14:57
Аналитики "ФИНАМа" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Alexion Pharmaceuticals и считают, что в ближайший год у Alexion есть все шансы перегнать рынок по доходности. "Сохраняющаяся выраженная фундаментальная недооцененность акций Alexion подкрепляет наши конструктивные ожидания по... читать дальше
.25 августа 2020 года 13:53
Технически, отмечает старший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Степанян, индекс S&P500 стал выглядеть значительно сильнее, поскольку в очередной раз обновил исторический максимум. При этом восходящее движение сопровождалось гэпом вверх, означающим сильный импульс, но признаки слабости сохраняются,... читать дальше
.25 августа 2020 года 13:12
Рубль может подешеветь под влиянием геополитических факторов и вернуться к отметке 75 руб./$1, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Российская валюта с утра вторника прибавила в цене на фоне в целом позитивного внешнего фона – инвесторов... читать дальше
.25 августа 2020 года 12:47
Источник волатильности рынка США - отсутствие договора о продлении срока действия льгот для безработных и допмерах фискального стимулирования - ITI Capital
Ключевой источник волатильности рынка США на прошлой и в ближайшие недели - неспособность нынешней администрации и демократов договориться о продлении срока действия льгот для безработных (миллионы американцев подают заявки на пособия по безработице), а также о дополнительных мерах фискального... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.