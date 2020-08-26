Рубль может подешеветь и до 77 руб./$1 - Sberbank CIB

Рубль в среду может подешеветь до 76 руб./$1 и даже до 77 руб./$1, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"В среду рубль может подешеветь до 76 руб./$1 и даже до 77 руб./$1. Завершение налогового периода лишает его поддержки, и определяющим фактором остается геополитика. Однако, если внешняя ситуация стабилизируется, рубль может удержаться около 75 руб./$1", - говорится в аналитических материалах Sberbank Investment Research.

По мнению аналитиков Sberbank CIB, в среду нефть Brent может подешеветь до $45,4 за баррель, если рынок разочаруют данные по товарным запасам углеводородов в США. Если же будет зафиксировано значительное сокращение этих запасов, а ураган “Лаура” в Мексиканском заливе продолжит усиливаться, то котировки нефти могут вырасти до $46,6–47,3/барр., считают специалисты.

Также, в материалах указывается, что доходность доходность ОФЗ в среду, скорее всего, останется без изменений.